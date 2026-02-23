Haberler

Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı

Avustralya'da yaşlı bireyleri hedef alan 3,5 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığına gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya polisi, 190'dan fazla yaşlı ve savunmasız bireyi sahte bir kripto yatırım platformu aracılığıyla 5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,5 milyon dolar) dolandırdığı iddia edilen bir şebekenin kilit ismini tutukladı.

Siber Suçlar Timi'ne bağlı dedektifler, cuma sabahı Strathfield ve Cammeray'deki konutlara düzenlenen operasyonlarda 42 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, suç gelirlerini bir çevrim içi platform aracılığıyla aklamakla suçlanarak serbest bırakıldı ve 17 Mart'ta Burwood Yerel Mahkemesi'ne çıkacak. Operasyonda 36 yaşında ikinci bir şüpheli de gözaltına alındı ancak soruşturma sürecinde serbest bırakıldı.

SAHTE PLATFORMUN NASIL ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polise göre mağdurlar, Kasım 2025'ten itibaren sosyal medya üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerce "NEXOpayment" adlı bir dijital para birimi platformuna yönlendirildi. Mağdurlar kripto para veya hisse senedi satın aldıklarını düşünürken yatırdıkları fonlar birden fazla kripto cüzdanı ve borsa aracılığıyla kara para aklama örüntüsüne uygun şekilde aktarıldı.

Siber Suçlar Timi Komutanı Müfettiş Vekili Jason Smith, yatırım dolandırıcılığının Avustralya'da en yüksek mali kayba yol açan siber suç kategorisi olduğunu ve topluma yıllık yüz milyonlarca dolarlık zarar verdiğini belirtti.

AVUSTRALYA'DA DENETİM SIKLAŞIYOR

Operasyon, Avustralya'da dijital varlık alanında artan düzenleyici baskının sürdüğü bir döneme denk geldi. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), 2024 yılında ülkedeki yaklaşık 1.800 kripto ATM'sine yönelik riskleri ele almak için özel bir görev gücü kurmuştu. Ekim ayında ise hükûmet, AUSTRAC'a yüksek riskli ürün ve kanalları kısıtlama yetkisi veren yeni bir yasa tasarısı sundu. Kasım 2025'te ise suçluların polis kılığına girerek mağdurların kripto hesaplarına ve özel anahtarlarına erişmeye çalıştığı yeni dolandırıcılık yöntemleri tespit edildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

İşte Türkiye'nin en zenginleri! Herkesin tanıdığı isim ilk kez listede
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu