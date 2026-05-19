Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi Capital B yeni alım açıkladı

Bitcoin strateji direktörü Alexandre Laizet son alımın Bitcoin başına ortalama 78.948 dolardan gerçekleştiğini X platformunda paylaştı. Alım şirketin bir hafta önce Blockstream CEO'su Adam Back ve Paris merkezli varlık yöneticisi TOBAM dahil stratejik yatırımcılardan 17,8 milyon dolarlık fon topladığını açıklamasının ardından geldi. Capital B ayrıca 4 Mayıs'ta Back'ten 1,28 milyon dolarlık ek yatırım almıştı.

MAYIS'TA YALNIZCA DÖRT ŞİRKET BİTCOİN ALIMI AÇIKLADI

Capital B mayısta Bitcoin alımını kamuoyuyla paylaşan dört kripto hazine şirketinden biri oldu. En büyük halka açık Bitcoin sahibi Strategy geçen pazartesi 43 milyon dolarlık alım açıklamıştı. Strive 4 Mayıs'ta 33 milyon dolarlık Bitcoin ekledi. The Smarter Web Company ise 4,9 milyon dolarlık alım yaptı.

Şirket varlık büyüklüğüne göre 25. en büyük Bitcoin hazine firması ve Almanya merkezli Bitcoin Group SE'nin ardından Avrupa'nın ikinci en büyük Bitcoin hazinesi konumunda bulunuyor. Bitcoin Group SE yaklaşık 277 milyon dolar değerinde 3.605 Bitcoin tutuyor.

BAZI HAZİNE ŞİRKETLERİ SAVUNMA STRATEJİSİNE GEÇİYOR

Capital B hisseleri alım açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 2,4 düştü ve 0,62 euro civarında işlem gördü. Hisseler yılbaşından bu yana yüzde 17 ve son bir yılda yüzde 68'in üzerinde değer kaybetti.

Bitcoin tüm zamanların zirvesi olan 126.198 dolardan yüzde 39 gerilemiş durumda ve bazı hazine şirketleri bilanço risklerini azaltmaya yöneliyor. Nasdaq'ta işlem gören bir Bitcoin hazine şirketi Nisan'da aktif yönetilen bir Bitcoin türev programı açıklayarak volatiliteden gelir elde etmeyi ve kurumsal Bitcoin pozisyonunun bir bölümünü düşüşe karşı korumayı hedefliyor. Bir başka şirket ise Şubat'ta 8,5 milyon dolarlık borç yükümlülüğünü karşılamak için kalan 84 Bitcoin'ini yaklaşık 5,7 milyon dolara satmıştı.