Avrupa bankaları stablecoin altyapısında ortak seçimine geçti

Kripto saklama teknolojisi şirketi Taurus'un kurucu ortağı Lamine Brahimi, on sekiz ay önce kurumsal görüşmelerin hâlâ eğitim odaklı olduğunu belirtti. Bugün ise yönetim kurulu onayı almış kurumlar uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Brahimi, "Son on iki ayda Avrupa'nın en katı finansal kurumlarının hepsi aynı sonuca ulaştı. Dijital varlıklar, stablecoinler dahil, mevcut bankacılık altyapısının içine ait, yanına değil." ifadesini kullandı.

EKİM 2025 MART 2026 ARASINDA TALEP BEŞ KAT AŞTI

Talebin önemli bir bölümünü kurumsal hazine ekipleri oluşturuyor. Şirketler daha hızlı fon transferi, düşük maliyet ve geleneksel bankacılık saatlerinin dışında işlem yapabilmek için stablecoinlere yöneliyor. Brahimi, "Müşteriler daha iyi tasfiye, esneklik ya da daha verimli sınır ötesi değer transferi talep etmeye başladığında konu çok daha acil ve pratik bir boyut kazanıyor." dedi.

Somut adımlar da hız kazandı. ClearBank Europe, perşembe günü MiCA kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak onay alan ilk Hollandalı kredi kurumu oldu. ING, UniCredit, CaixaBank ve BBVA'nın oluşturduğu konsorsiyum, Avrupa genelinde zincir üzeri düzenlenmiş ödeme ve tasfiyeyi mümkün kılacak euro stablecoini girişimi Qivalis üzerinde çalışıyor. Societe Generale sınır ötesi ödemeler ve FX yönetimi için stablecoin konumlandırması yaparken Oddo BHF MiCA uyumlu bir euro stablecoini piyasaya sürdü. ING, UniCredit ve BNP Paribas ise 2026'nın ikinci yarısında İsviçre frangı stablecoini çıkarmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'DA USDC HACMİ YÜZDE 109 ARTTI

Talepteki ivmeyi veriler de teyit ediyor. Ekim 2025 ile Mart 2026 arasında AB'deki USDC hacmi yüzde 109 artarken bu varlığın toplam stablecoin aktivitesi içindeki payı yaklaşık yüzde 13'ten yüzde 32'ye yükseldi. Aynı dönemde satın alma hacmi satış hacminin beş ila altı katı düzeyinde seyretti. Şirket, ortalama stablecoin işlem büyüklüklerinin Bitcoin ve Ethereum işlemlerine kıyasla yüzde 15 ile yüzde 35 arasında daha yüksek olduğunu da aktardı. Paybis kurucu ortağı ve İş Geliştirme Direktörü Konstantin Vasilenko, bu büyüklük profilinin işletme sermayesi ve tasfiye ihtiyaçlarını yansıttığını belirtti.

2035 PROJEKSİYONU 1,5 KATRİLYON DOLAR

Chainalysis'in yeni raporuna göre stablecoin işlem hacmi 2025'teki yaklaşık 28 trilyon dolardan 2035'e kadar 719 trilyon dolara ulaşabilir. Stablecoinlerin baskın ödeme altyapısına dönüşmesi ve kuşak arası servet aktarımının benimsemeyi hızlandırması durumunda bu rakamın 1,5 katrilyona çıkabileceği öngörülüyor.

Stablecoin altyapı sağlayıcısı Rhino.fi CEO'su Will Harborne, önümüzdeki yıllarda bu ürünlerin kurumsal hazine, sınır ötesi tasfiye ve euro-dolar stablecoin döviz işlemleri için giderek daha kritik hale geleceğini vurguladı. "Sonunda her işletme bir şekilde stablecoin kullanmaya ve kabul etmeye başlayacak. Erken hazırlananlar bu dönüşüm ana akıma taşındığında en iyi konumda olacak." dedi.