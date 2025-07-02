ARK Invest Coinbase hisse satışına devam ediyor

ARK Invest Coinbase hisse satışına devam ediyor
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Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, Coinbase (COIN) hisselerinin rekor kırmasının ardından stratejik satışlarına devam ediyor. Portföy dengeleme amacıyla yapılan son satışlarla birlikte toplamda 138 milyon doları aşan hisse satışı gerçekleşti.

Ünlü yatırımcı Cathie Wood yönetimindeki ARK Invest, portföyündeki en büyük varlıklardan biri olan Coinbase (COIN) hisselerinde önemli bir kâr realizasyonuna gitti. Hissenin tarihi zirveleri test etmesiyle tetiklenen ve şirketin portföy dengeleme stratejisinin bir parçası olan satışlar, piyasada yakından takip ediliyor.

ARK Invest Coinbase Hisselerinde Kâr Satışı Yaptı

Kripto alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, kripto para sektörünün önde gelen borsalarından Coinbase'in hisse senetlerinde kapsamlı bir pozisyon azaltma sürecine girdi. Kısa bir süre önce gerçekleşen işlemlerle yaklaşık 43,8 milyon dolar tutarında COIN hissesi elden çıkarılırken, bu satışın bir haftalık süreçteki toplam hacmin sadece bir bölümünü oluşturduğu görüldü.

Geçtiğimiz haftanın son üç işlem gününde başlayan satış dalgasında toplam 270.984 adet hisse el değiştirdi. Pazartesi akşamı 350,49 dolardan kapanan COIN hisselerinin fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre bir haftalık dönemde gerçekleşen satışların parasal karşılığı 95 milyon dolar seviyesine yaklaştı.

ARK Invest'in bu hamlesi, 26 Haziran tarihinde Coinbase hisselerinin 380 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaşmasının ardından geldi. Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi, portföy yönetimi ilkeleri çerçevesinde tek bir varlığın borsa yatırım fonları içerisindeki payının yüzde 10 sınırını geçmesine izin vermiyor. Bu yaklaşım, değerlenen varlıklarda otomatik olarak pozisyon azaltmayı ve portföy dengesinin korunmasını sağlıyor.

Şirketin benimsediği bu strateji, yükselen fiyatlarda kar realizasyonu yaparken, değer kaybeden varlıklarda pozisyon artırma fırsatı da yaratıyor. ARK Invest bünyesindeki Innovation, Next Generation Internet ve Fintech Innovation adlı üç farklı borsa yatırım fonunda Coinbase hisselerine yer veriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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