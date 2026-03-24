Altın değer kaybederken Bitcoin yükseliyor

Analist Wise Crypto'nun X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı verilere göre Bitcoin ve altın korelasyonu 0,9'a geriledi. BTC/altın oranı ise önceki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 70 düşük seyrediyor. Wise Crypto, geçmişte benzer okumaların Bitcoin'in düşüşü durdurup toparlanmaya geçtiği dönemlere denk geldiğini vurguladı. Analist ayrıca balina birikimine dikkat çekerek büyük yatırımcıların mevcut fiyat aralığında pozisyon aldığını belirtti.

KISA VADELİ SATIŞ BASKISI HAFİFLEDİ

Wise Crypto, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin Bitcoin'in görece performansını desteklediğini kaydetti. "Makro ve jeopolitik dayanıklılığı ekleyin, argüman güçleniyor." ifadesini kullandı. Bitcoin, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran gerginliğinin ardından yüzde 7 yükselirken altın yüzde 2 gerilemiş, Nasdaq 100 ise sınırlı düşüş kaydetmişti.

Dün yaşanan fiyat hareketleri de jeopolitik haberlerin Bitcoin üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkes sinyali vermesinin ardından Bitcoin 71.500 dolara yükseldi. Ancak İran'ın açıklamayı reddetmesiyle fiyat 70.000 dolara geri döndü ve piyasa genelinde 800 milyon doları aşan tasfiye gerçekleşti.

Altın cephesinde ise tablo daha olumsuz. Değerli metal geçen hafta yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek Eylül 2011'den bu yana en kötü haftalık performansını sergiledi. Ocak ayında 5.600 dolar yakınlarında kaydedilen tüm zamanların zirvesinden toplam düşüş yüzde 20'yi aştı.

Bitcoin yazım sırasında 71.000 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükselen varlık, haftalık bazda yüzde 5 düşüşte olsa da aylık yaklaşık yüzde 4'lük artış net bir düşüş trendi yerine konsolidasyona işaret ediyor.

CryptoQuant analisti Amr Taha'ya göre kısa vadeli satış baskısı belirgin şekilde azaldı. Kısa vadeli yatırımcıların gerçekleşen kar-zarar oranının 7 günlük standart sapması 255'e geriledi. Bu seviye, geçmişte yüzde 10 ila yüzde 14 arasında toparlanmaların öncesinde görülmüştü. Benzer bir okuma Şubat sonunda da kaydedilmiş ve ardından Bitcoin yaklaşık 66.000 dolardan 75.000 doların üzerine çıkmıştı.

Taha'nın verilerine göre volatilitedeki bu düşüş, kısa vadeli yatırımcıların hızlı satış davranışının yavaşladığına işaret ediyor. Mevcut akışlarda zararlar kara göre ağır basıyor olsa da baskının daha düzenli bir hale gelmesi, geçmişte daha istikrarlı fiyat dönemleriyle örtüşmüştü.