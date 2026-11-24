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XRP, çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasının ardından pazartesi dakikalar içinde 0,94 dolardan 1,02 dolara çıktı. XRP şu anda 0,94 dolar civarında bulunuyor ve pazartesi gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 8 altında işlem görüyor.

Büyük altcoinlerdeki geri çekilme, lider kripto para Bitcoin'in (BTC) zirveden yaklaşık yüzde 6'lık düşüşünü geride bıraktı. Ethereum (ETH) 1838 dolara kadar çıktıktan sonra 1695 dolara, Solana (SOL) 78 dolardan 72 dolara indi.

XRP 1 DOLARIN ALTINA DÖNDÜ

XRP'deki yükseliş büyük ölçüde açığa satış pozisyonlarının tasfiyesinden geldi. Zirve anında açığa satış tasfiyeleri alım yönlü pozisyonlarınkini yüzde 578 aştı.

Son 24 saatte XRP'de 9,45 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi, bunun 7,18 milyon doları açığa satış pozisyonlarıydı. ABD'deki spot XRP ETF'leri ise geçen hafta 11,1 milyon dolarlık çıkışla art arda üçüncü haftayı eksiyle kapattı, bu fonların tarihinde bir ilk oldu.

ZCASH ZİRVEDEN YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Günün en çok yükselen coinleri en büyük geri çekilmeyi yaşadı. Zcash (ZEC) 899 dolarla zirve yaptıktan sonra yüzde 15 düşerek 762 dolara geriledi, Hyperliquid (HYPE) ise 69,6 dolardan 64,2 dolara indi.

Solana hafta sonu 65 doların hemen altına indikten sonra pazartesi 78 dolara kadar yükselmişti. Ethereum da cumartesi gördüğü 1539 dolardan toparlanarak 1800 doların üzerine çıkmıştı.

Analist Ted Pillows, Ethereum'un 1700 doların üzerinde kalması halinde 1850-1900 dolar bandının hedef olabileceğini söyledi. Yayım sırasında XRP 0,94 dolardan işlem görüyor.