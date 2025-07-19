ABD stablecoin düzenlemeleri Coinbase hisselerini zirveye taşıdı

ABD stablecoin düzenlemeleri Coinbase hisselerini zirveye taşıdı
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Coinbase hisseleri cuma günü 432,40 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD Temsilciler Meclisi'nin stablecoin düzenlemelerini onaylamasının ardından şirket 100 milyar dolar piyasa değerini aştı. Yeni Base uygulamasının lansmanı da yükselişe katkı sağlarken Bernstein analistleri 510 dolar hedef fiyatı öngördü.

ABD Kongresi'nin kripto para sektörüne yönelik düzenleyici adımları ülkenin lider kripto para borsası Coinbase'e güçlü bir yükseliş trendi sağladı. Şirketin hisseleri 2021'deki halka arzından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yatırımcılar kripto borsacılığı sektörünün geleceğine olan güvenlerini artırıyor.

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Coinbase'in hisse performansı, Bitcoin'in (BTC) kendi tüm zamanların rekorunu kırmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. Platformun istatistiklerine göre hisse senedi yüzde 5,3 artış göstererek 432,40 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Temsilciler Meclisi'nin perşembe günü stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan dönüm noktası niteliğindeki kripto mevzuatını geçirmesi piyasalarda olumlu hava yarattı.

Coinbase Başkanı Emilie Choi, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada "Meclis'te stablecoinleri ve piyasa yapısını ilerletmek için büyük iki partili katılım." ifadesini kullandı. Choi, bu gelişmeyi Amerika'nın kripto hakimiyetini pekiştirmeye doğru dev bir adım olarak nitelendirdi.

Şirketin yeni Base App'i, Coinbase Wallet'ı değiştirerek sosyal ağ, mini-uygulamalar, ticaret ve anında USDC ödemelerini Ethereum Layer 2 Base ekosistemi tarafından desteklenen tek bir platformda birleştiriyor.

Bernstein analistleri müşterilere yaptığı anlık değerlendirmede "Coinbase, temel borsa işinin ötesinde tüketici ödemeleri ve finansal hizmetlere daha geniş bir girişim yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

USDC bakiyelerini yüzde 4 APY ile ödüllendirerek Coinbase, USDC'yi daha fazla kullanıcının eline geçirmeyi hedefliyor. Circle'ın USDC'si, Tether'in USDT'sinin ardından dünyanın ikinci en büyük ABD doları sabitlenmiş stablecoini konumunda bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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