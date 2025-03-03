ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı

ABD'nin stratejik kripto rezervi planı tepkilere yol açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın "stratejik kripto rezervi" duyurusu üzerine Coinbase CEO'su Brian Armstrong, rezervde sadece Bitcoin olmasının "en iyi seçenek" olabileceğini belirtti. Trump'ın Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ve Cardano'dan oluşan rezerv planı kripto piyasasında yükselişe neden olurken, sektör liderleri farklı yorumlarda bulundu.

Coinbase'in kurucusu Armstrong, X (eski adıyla Twitter); platformunda yaptığı açıklamada "sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek olurdu. En basit ve altının halefi olarak net bir hikâye." ifadelerini kullandı. Trump'ın duyurusu sonrası Bitcoin yüzde 8, Ethereum yüzde 11, XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 değer kazandı.

Bitcoin Altının Halefi Olma Yolunda İlerliyor

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü sosyal medyada duyurduğu kripto rezervi planı hakkında görüşlerini paylaştı. Armstrong, rezervde sadece Bitcoin (BTC) bulunmasının muhtemelen en iyi seçenek olacağını öne sürdü.

"Sadece Bitcoin muhtemelen en iyi seçenek." diyen Armstrong, varlık dağılımı konusunda hala bir görüş oluşturmakta olduğunu ekledi. Coinbase lideri, daha fazla çeşitlilik istenirse kripto para varlıkların piyasa değerine göre ağırlıklı bir endeksin de düşünülebileceğini belirtti.

Trump, pazar günü sosyal medyada stratejik kripto rezervinin Bitcoin ve Ethereum'u içereceğini ve kripto çalışma grubuna SOL, XRP ve ADA'dan oluşan bir rezerv konusunda ilerleme kaydetmeleri talimatını verdiğini açıkladı.

BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes ise Trump'ın açıklamasında "yeni bir şey olmadığını" savundu. Hayes, "Burada yeni bir şey yok. Sadece laflar. Kongre'nin borçlanmak veya altın fiyatını yükseltmek için onay verdiği zaman bana haber verin. Bu olmadan, Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almak için paraları yok." dedi.

Kripto borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da tartışmaya dahil olarak "Sakin olun arkadaşlar. Aşırı analiz etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı. Zhao "Zamanla daha fazla değerli kripto eklenecek. Daha fazla ülke takip edecek. Bu gerçekten iyi bir şeyin harika bir başlangıcı." yorumunda bulundu.

Trump'ın duyurusu, kripto piyasasında önemli bir yükselişe yol açtı. Duyurunun ardından Bitcoin yüzde 8'in üzerinde, Ethereum yüzde 11 artış gösterdi. Verilere göre XRP yüzde 31, Solana yüzde 20 ve Cardano yüzde 68 artış kaydetti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel'i aradı

Bahçeli'den Özel'e telefon
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
title