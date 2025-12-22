Haberler

ABD'li vekiller staking için çifte vergiye itiraz etti

Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, staking gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda IRS'e çağrıda bulundu. 18 milletvekili, çifte vergilendirmenin 2026 yılına kadar sonlandırılmasını talep ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nden iki partili bir grup milletvekili, kripto para ekosistemindeki vergilendirme sorunlarını çözmek için harekete geçti. Cumhuriyetçi Mike Carey liderliğindeki 18 yasa yapıcı, Gelir İdaresi (IRS) Geçici Komiseri Scott Bessent'e gönderdikleri mektupta, staking gelirlerine uygulanan mevcut kuralların 2026 yılından önce yenilenmesini istedi.

GERÇEKLEŞMEMİŞ KAZANÇLARA VERGİ İTİRAZI

Milletvekilleri, mevcut sistemin yatırımcıları hem ödül kazanıldığında hem de bu varlıklar satıldığında vergilendirdiğine dikkat çekti. Bu durumun "çifte vergilendirme" yarattığını savunan grup, staking ödüllerinin yalnızca satış anında vergilendirilmesi gerektiğini belirtti. Mike Carey, dijital varlıklar için adil bir vergi muamelesi talep ettiklerini ve bu adımın doğru yönde atılmış büyük bir ilerleme olacağını vurguladı.

Mevcut uygulamanın staking piyasasına katılımı engellediği ifade edildi. Mektupta, milyonlarca Amerikalının bu ağlarda token sahibi olduğu ancak idari yükler ve aşırı vergilendirme riski nedeniyle sistemden uzaklaştığı kaydedildi. Yasa yapıcılar, vergilerin yatırımcıların elde ettiği "gerçek ekonomik kazanç" üzerinden hesaplanması gerektiğinin altını çizdi.

ALTERNATİF YASA TASARILARI GÜNDEMDE

Vergi düzenlemeleri konusunda tek girişim bu mektup ile sınırlı kalmadı. Temsilciler Meclisi üyeleri Max Miller ve Steven Horsford, küçük ölçekli stablecoin işlemlerini sermaye kazancı vergisinden muaf tutmayı hedefleyen yeni bir taslak metin hazırladı.

Bu taslak, staking ve madencilik ödülleri için vergiyi tamamen kaldırmak yerine farklı bir yaklaşım sunuyor. Öneriye göre vergi mükellefleri, ödül gelirlerini aldıkları anda beyan etmek yerine, gelir tanımasını beş yıla kadar erteleme hakkına sahip olabilecek.



