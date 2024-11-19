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ABD kongresi kripto karıştırıcılara karşı harekete geçti

ABD kongresi kripto karıştırıcılara karşı harekete geçti
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Haberler
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ABD'li Demokrat kongre üyeleri, Hazine Bakanlığı'na Tornado Cash ve diğer kripto karıştırıcılara yönelik kapsamlı bir yaptırım paketi için çağrıda bulundu. Illinois Temsilcisi Sean Casten öncülüğündeki grup, ulusal güvenlik tehdidi oluşturan bu platformlara karşı küresel önlemler istedi.

Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Ağustos 2022'de yaptırım listesine alınan Tornado Cash, tüm engellemelere rağmen faaliyetlerini sürdürüyor. Demokrat temsilciler bu duruma karşı harekete geçerek, kripto ekosistemindeki denetimlerin artırılmasını talep eden bir mektup hazırladı.

Tornado Cash Tehdidine Karşı Yeni Önlemler Yolda

Demokrat kongre üyeleri, kripto karıştırıcıların yarattığı tehdide karşı kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Hazine Bakanlığı'na gönderilen mektupta, Tornado Cash'in mevcut yaptırımlara rağmen işlem hacminin yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekildi.

2 Aralık tarihine kadar yanıt bekleyen sorular arasında, ABD dışındaki kripto para borsalarına uygulanması planlanan ikincil yaptırımlar da bulunuyor. Temsilciler ayrıca kripto karıştırıcılardan geçen fonlarla işlem yapan finansal kuruluşlara iki yıllık bir kısıtlama getiren yasa tasarısını da gündeme getirdi.

Kripto sektörü ise Tornado Cash'in bir yazılım olduğu gerekçesiyle yaptırımlara karşı çıkıyor. Bu tartışmalı konuda son söz Hazine Bakanlığı'nın olacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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