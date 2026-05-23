ABD Kongresi Kalshi ve Polymarket'e içeriden bilgi soruşturması başlattı

Gönderilen mektuplarda Polymarket CEO'su Shayne Coplan ve Kalshi CEO'su Tarek Mansour'dan platformların kullanıcı kimliği doğrulama, coğrafi kısıtlamaların uygulanması ve anormal işlem aktivitelerinin tespiti süreçlerine ilişkin belge ve yazışmalar istendi.

Comer, soruşturma kapsamında ABD'nin Venezuela ve İran'a yönelik askeri operasyonları ile seçim sonuçlarına bağlı şüpheli zamanlamalı işlemlere atıfta bulundu. Kentucky milletvekili paylaşımında, "İran askeri operasyonları öncesinde 80'den fazla şüpheli zamanlamalı işlem gerçekleştirildi. İçeriden bilgi sahibi politikacılar ve devlet yetkilileri bahse giriyor ve kâr ediyor." sözlerini kullandı.

Şüpheli işlem örnekleri arasında 13 Mayıs'ta yayımlanan New York Times araştırması yer aldı. Araştırmaya göre 80'den fazla Polymarket kullanıcısı, İsrail'in İran'a yönelik askeri eylemleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklaması ve Kongre seçimlerine bağlı sözleşmeler üzerinden şüpheli pozisyon aldı.

KALSHİ VE POLYMARKET İÇ KONTROLLERİ HIZLANDIRDI

Kalshi sözcüsü, şirketin "içeriden bilgi ticaretine karşı kapsamlı önlemleri" ile gurur duyduğunu ve milletvekilleriyle koordinasyon sağlanacağını aktardı. Polymarket sözcüsü ise şirketin "kapsamlı piyasa bütünlüğü çerçevesi" yürüttüğünü ve komiteyle şeffaflık konusunda iş birliği yapacağını söyledi.

Polymarket mart ayında içeriden bilgi ticaretine yönelik politikasını güncellediğini açıklamıştı. Kalshi nisanda kendi seçimlerine bahis oynayan üç Kongre adayını platformdan menetti. Polymarket nisan sonunda blok zinciri analiz şirketi Chainalysis ile içeriden bilgi ve piyasa manipülasyonu tespiti için anlaşma sağladığını duyurdu. Adım, şirketin Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) onayı sürecinin parçası olarak öne çıktı.

11 Mayıs'ta Demokrat Parti Milletvekili Chris Pappas öncülüğünde yedi temsilci, Gözetim Komitesi'ne mektup yazarak iki platforma çağrı kararı çıkarılmasını istemişti. Mevcut Kongre döneminde tahmin piyasalarına yönelik içeriden bilgi ticareti karşıtı çift parti destekli yasa tasarıları gündeme geldi.

VENEZUELA OPERASYONUNDAKİ ABD ASKERİ HALEN YARGILANIYOR

ABD Adalet Bakanlığı nisan ayında, Venezuela lideri Nicolás Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonda görev alan Başçavuş Gannon Ken Van Dyke hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa göre Van Dyke, gizli bilgileri kullanarak Polymarket üzerinde Maduro'nun yakalanmasına bağlı sözleşmelerden 400 bin dolardan fazla kazanç sağladı.

Van Dyke suçlamaları kabul etmedi. Sanık 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve Kuzey Carolina, Kaliforniya ve New York arasındaki bölgelere seyahat kısıtlamasıyla yargılanmaya devam ediliyor.

Kalshi, ABD'de CFTC denetiminde New York merkezli faaliyet gösteriyor ve anonim işlem kabul etmiyor. Polymarket ise Panama'da lisanslı ve birincil platformunu ABD düzenleyici denetiminin dışında işletiyor. Şirket ABD kullanıcıları için ayrı ve sınırlı CFTC denetimli bir ürün sunuyor.