ABD İran'ın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el koydu

Bessent, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında banka hesaplarının dondurulduğunu ve rejimle iş yapmaya istekli olanların sayısının azaltılmaya çalışıldığını aktardı. "Her yerde banka hesaplarını donduruyoruz. Daha da önemlisi, insanları rejimle daha az iş yapmaya yönlendiriyoruz." dedi. İranlı yetkililere ait emeklilik fonları ve yurt dışındaki taşınmazlar da hedefler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te başlatmasını istediği operasyon, varlık müsaderelerini, banka hesabı dondurma işlemlerini ve İran petrolü satın almayı sürdüren ülkelere yönelik ikincil yaptırımları kapsıyor. Geçen hafta Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin İran bağlantılı birçok kripto cüzdanını yaptırım listesine aldığı açıklanmıştı. Stablecoin ihraççısı Tether da ABD yetkililerinin talebi üzerine 344 milyon doların üzerinde USDT'yi dondurduğunu doğrulamıştı. 500 milyon dolarlık rakamın bu miktarı neden aştığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN EKONOMİK KRİZ İÇİNDE

Bessent, operasyonun İran ekonomisine ağır bedel ödettiğini belirtti. Ülkenin en büyük bankalarından biri aralık ayında iflas ederken İran para birimi ABD doları karşısında yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değer kaybetti. "Bir döviz krizinin ortasındalar." dedi.

Salı günü Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi İran'ın gölge bankacılık ağıyla bağlantılı 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bunun yanı sıra İran ham petrolünü Çin'e ve başka ülkelere taşıyan gölge filonun parçası olan bir Çin rafinerisi ile yaklaşık 40 denizcilik şirketi de hedef alındı. Shahed serisi saldırı insansız hava araçları ve balistik füze itici maddeleri için bileşen tedarik eden 14 kişi ve kuruluş yaptırım kararnamesiyle karşılaştı. Şubat 2025'ten bu yana operasyon çerçevesinde İran bağlantılı binden fazla kişi, gemi ve uçağa yaptırım uygulandı.

HÜRMÜZ'DE BİTCOİN GEÇİŞ ÜCRETİ İDDİALARI

Bu ay gündeme gelen raporlar, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişi için gemilere Bitcoin cinsinden ücret uygulamayı değerlendirdiğini ortaya koydu. Yük taşımayan tankerlere serbest geçiş tanınırken yüklü olanlara varil başına yaklaşık 1 dolar biçilmesi planlandığı bildirildi. İran'ın bu ücretleri tahsil etmeye başladığı iddia edilse de Tahran konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan denizcilik risk firması Marisks, sahte aktörlerin İran güvenlik güçlerini taklit ederek mahsur kalan gemi sahipleriyle iletişime geçtiği ve boğazdan geçiş karşılığında Bitcoin veya USDT talep ettiği konusunda uyarıda bulundu.