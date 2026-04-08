ABD-İran ateşkesiyle Bitcoin 72 bin doları aştı

Başkan Donald Trump'ın İran ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından Bitcoin gün içinde 72 bin 700 dolara yükseldi. Bu seviye, Mart ortasından bu yana kaydedilen en yüksek noktayı temsil etti. Fiyat açıklama sonrasında 71 bin 695 dolar civarında seyretmeye devam ederek 24 saatlik kazancını yüzde 4,3 olarak korudu.

Ethereum (ETH) aynı günde yüzde 6 artışla 2 bin 238 dolara çıkarken XRP yüzde 3,5 yükselerek 1,37 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 6,5 kazanımla 84,81 dolara ulaştı. Genel kripto para piyasası 24 saat içinde yüzde 3,95 değerlendi.

Trump açıklamasında tüm askeri hedeflerin aşıldığını, İran ile uzun vadeli barışa yönelik kalıcı bir anlaşmada önemli mesafe kat edildiğini ve İran'dan 10 maddelik bir öneri alındığını belirtti. İran'ın resmi bildirisine göre Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yeniden sağlanacak. Boğazın kapanması ham petrol fiyatlarında ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi çalkantılara yol açmıştı.

YÜKSELİŞİN DEVAM ETMESİ KOŞULLARA BAĞLI

LVRG Direktörü Nick Ruck, Trump'ın duyurusunun jeopolitik gerginliği hafifleterek risk varlıklarında keskin bir rahatlama rallisi başlattığını ve piyasaların daha düşük petrol fiyatları ile yeniden canlanacak risk iştahını fiyatladığını belirtti. Ancak iki haftalık ateşkesin bu momentumu uzun vadeli bir boğa döngüsüne dönüştürmesi için yeterli olmayabileceğini de ekledi. "Ateşkesin uygulanmasındaki belirsizlikler, olası yeniden tırmanma riskleri veya daha geniş makroekonomik baskılar, risk iştahının tersine dönmesi halinde yukarı yönlü hareketi kısıtlayabilir." dedi.

Zeus Research analisti Dominick John mevcut yükselişi "kısa vadeli likidite atağı" olarak nitelendirdi. Kalıcı kazanımlar için likidite genişlemesi, faiz indirimleri ve yapısal ETF girişlerinin birlikte devreye girmesi gerektiğini belirten analist, faiz baskısı ve jeopolitik risklerin kripto para tarafındaki yükselişi kısıtlamayı sürdürebileceğini aktardı.