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ABD iki kripto düzenleme planını geri çekti

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ABD iki kripto düzenleme planını geri çekti
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ABD Hazine Bakanlığı, kişisel kripto cüzdanları ve işlem gizliliği sağlayan karıştırıcılara yönelik iki düzenleme planını geri çekiyor. Taslaklar, bankalara ve finansal hizmet sağlayıcılarına ek bilgi toplama ve bildirim yükümlülükleri getirecekti.

Bakanlığa bağlı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), 2020 ve 2023'te hazırlanan önerilerden vazgeçildiğini bildiren belgeleri 5 Ekim'de kamuya açtı. İki taslak da nihai kurala dönüşmediği için karar, yürürlükteki yükümlülükleri kaldırmıyor.

Geri çekilen ilk plan, kullanıcıların kripto varlıklarını bir borsa veya banka yerine kendilerinin kontrol ettiği cüzdanlarla yapılan belirli transferleri kapsıyordu. Aralık 2020'de sunulan öneri, bankaların ve para hizmeti sağlayan kuruluşların işlem ve karşı taraf bilgilerini toplamasını öngörüyordu.

10 BİN DOLARIN ÜZERİNDE BİLDİRİM İSTENECEKTİ

Taslak, kapsama giren 3 bin doların üzerindeki işlemlerde müşteri kimliğinin doğrulanmasını ve kayıt tutulmasını gerektiriyordu. 10 bin doları aşan transferlerde ise FinCEN'e ayrıca bildirim yapılacaktı. Aynı kişinin 24 saat içindeki işlemlerinin toplamda bu eşiği aşması da bildirim kapsamına girecekti.

FinCEN, dijital varlıklara ilişkin kuralların amacına uygun olmasını sağlama hedefini gerekçe göstererek bu öneri üzerinde başka işlem yapmayacağını açıkladı.

GİZLİLİK KAYGISI İKİNCİ PLANDA BELİRLEYİCİ OLDU

Ekim 2023 tarihli diğer öneri, kripto transferlerinin kaynağını veya alıcısını izlemeyi zorlaştıran karıştırma işlemlerine odaklanıyordu. Uluslararası bağlantılı bu işlemler için ek raporlama öngören taslak, yalnızca belirli karıştırıcı hizmetlerini kapsamıyordu. Transferleri bölmek, fonları bir araya toplamak ve tek kullanımlık cüzdanlardan yararlanmak gibi yöntemler de geniş tanımın içinde yer alıyordu.

FinCEN, bu kapsamın meşru işlemleri caydırabileceği ve finansal kuruluşlara ağır bir raporlama yükü getirebileceği yönündeki itirazları dikkate aldığını belirtti. Kurum, yasal faaliyet yürüten kullanıcıların halka açık blok zincirlerinde finansal mahremiyetlerini korumak için karıştırıcılardan yararlanabileceğini kabul eden Beyaz Saray raporuna da atıf yaptı.

Kararla birlikte uluslararası kripto karıştırma işlemlerini başlıca kara para aklama endişesi taşıyan bir işlem kategorisi olarak belirleyen tespit de geri çekiliyor. FinCEN, suç gelirlerini gizlemek için kullanılan işlemleri izlemeyi sürdüreceğini ve gerektiğinde yeni adımlar atabileceğini bildirdi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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