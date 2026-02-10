Haberler

ABD'deki Bitcoin ETF'leri yaklaşık bir ay sonra ilk kez art arda giriş kaydetti

ABD'deki Bitcoin ETF'leri yaklaşık bir ay sonra ilk kez art arda giriş kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), ocak ortasından bu yana süren çıkış serisini kırarak yaklaşık bir ayın ardından ilk kez arka arkaya net giriş kaydetti. Fonlara cuma ve pazartesi günleri toplamda 616 milyon doları aşan taze sermaye girişi yaşandı.

Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonlarına yönelik yatırımcı ilgisi yeniden canlandı. SoSo Value verilerine göre, art arda giriş serisi cuma günü 471,1 milyon dolarlık net girişle başladı ve pazartesi günü 144,9 milyon dolarlık ek girişle devam etti. Bu gelişme, BTC'nin perşembe günü gördüğü 60.000 dolar seviyesinden toparlanarak yaklaşık 70.000 dolara yükselmesiyle eş zamanlı gerçekleşti.

OCAK ORTASINDAN BU YANA SÜREN ÇIKIŞ SERİSİ SONA ERDİ

Bitcoin, ocak ortasında 87.000 dolardan başlayan iki haftalık bir ralli sonucunda 98.000 dolar civarına kadar yükselmişti. Ancak ardından gelen sert satış dalgası fiyatı 60.000 dolara kadar geri çekti ve bu süreçte yatırımcılar spot ETF'lerden milyonlarca dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Cuma günü başlayan art arda giriş, bu çıkış serisinin sona erdiğine işaret ediyor.

UZUN VADELİ GÜVEN SÜRÜYOR

Kısa vadedeki dalgalanmalara karşın yatırımcıların kripto paranın uzun vadeli görünümüne olan güveni koruduğu değerlendiriliyor. Checkonchain verilerine göre, 11 spot Bitcoin ETF'nin toplam yönetim altındaki varlıkları (AUM) ekim başından bu yana yalnızca yaklaşık yüzde 7 azalarak 1,37 milyon BTC'den 1,29 milyon BTC'ye geriledi. Bitcoin'in aynı dönemde, ekim ayında gördüğü 126.000 doların üzerindeki rekor seviyelerden yüzde 40'ı aşan bir değer kaybı yaşadığı göz önüne alındığında, fon bazındaki dayanıklılık dikkat çekiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Macron, Epstein belgelerinde topu ABD yargısına attı

Epstein belgeleri soruldu, tek cümleyle yanıt verdi
Süper Lig'de maç saatleri değişti

Süper Lig'de maç saatleri değişti
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu