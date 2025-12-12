Aave Labs ve DAO arasında gelir paylaşımı gerilimi

DeFi ekosisteminin en büyük kredi protokollerinden biri olan Aave, topluluk ve geliştirici ekip arasında patlak veren ciddi bir yönetişim kriziyle sarsılıyor. Tartışmaların odağında, yakın zamanda gerçekleştirilen CoW Swap entegrasyonundan elde edilen gelirlerin Aave DAO hazinesi yerine, protokolün ana geliştiricisi olan Aave Labs'a yönlendirildiği iddiaları yer alıyor.

Haftalık 200 Bin Dolarlık Ücret Akışı Sorgulanıyor

"EzR3aL" takma adını kullanan bir delegenin yönetim forumunda paylaştığı analiz, fitili ateşleyen ilk kıvılcım oldu. Yapılan zincir üstü incelemelere göre yeni entegrasyon üzerinden alınan işlem ücretleri, daha önceki Paraswap kurulumunun aksine DAO'nun kontrolünde olmayan bir adreste birikiyor. Delege, bu durumun 2025 yılının ikinci çeyreğinden bu yana haftalık yaklaşık 200 bin dolarlık bir gelir akışının yön değiştirmesi anlamına geldiğini öne sürdü. Önceki sistemde Paraswap yönlendirmeleri, kullanıcılara ek ücret yansıtmadan DAO hazinesine katkı sağlıyordu. Mevcut yapıda, takas işlemlerinden alınan 15 ila 25 baz puanlık ek ücretin doğrudan Aave Labs ile ilişkili bir adrese gittiği iddia edildi.

Konu sadece teknik bir değişiklikten ibaret kalmayıp, Aave Chan Initiative (ACI) lideri Marc Zeller'in sert çıkışıyla daha da büyüdü. Zeller, bu durumu DAO'nun potansiyel gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen bir kısmının "gizli bir şekilde özelleştirilmesi" olarak tanımladı. Aave markasının ve fikri mülkiyetinin DAO tarafından finanse edildiğini hatırlatan Zeller, hizmet sağlayıcıların token sahiplerinin çıkarlarını koruma yükümlülüğü olduğunu savundu. Tartışmalar sadece CoW Swap ile sınırlı kalmayıp, Horizon projesi ve planlanan Aave v4 likidasyon motoru gibi diğer alanlardaki gelir modellerinin de sorgulanmasına neden oldu.

Eleştirilerin odağındaki Aave kurucusu Stani Kulechov ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi. Kulechov, Aave Labs'ın protokolün kendisinden ayrı olarak sekiz yıldır kendi arayüzünü geliştirdiğini ve bu ürünü ticarileştirme hakkına sahip olduklarını belirtti. Kurucu, şirketin arayüz üzerinden gelir elde etmesinin temel protokolü değiştirmediğini, daha önceki Paraswap gelirlerinin DAO'ya aktarılmasının ise o dönem yapılmış gönüllü bir bağış olduğunu ifade etti. Kulechov'a göre temel amaç, ek özelliklerle kullanıcıları ekosistem içinde tutmak ve uzun vadede işlem hacimlerini artırmak.

Piyasa verilerine göre 34 milyar dolarlık kilitli varlığa sahip olan protokolde yaşanan bu gerilim, merkeziyetsiz yönetim ile geliştirici şirketlerin ticari çıkarları arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.