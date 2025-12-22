Aave ekosisteminde marka hakları ve yönetim krizi büyüyor

Merkeziyetsiz finans sektörünün önde gelen protokollerinden Aave bünyesinde yönetim krizi yeniden alevlendi. Aave Labs ekibinin, marka varlıklarının mülkiyetine ilişkin kritik bir teklifi, teklifin asıl yazarının onayı olmaksızın Snapshot oylamasına sunması toplulukta infial yarattı. Delegeler bu hamleyi yerleşik süreçlerin ihlali olarak değerlendirirken, tartışmaların odağındaki Aave Kurucusu Stani Kulechov kararın netlik adına alındığını savundu.

TOPLULUK VE LABS ARASINDA İPLER GERİLDİ

Tartışma yaratan teklif, Aave protokolüne ait alan adları, sosyal medya hesapları ve diğer fikri mülkiyet haklarının kontrolünün doğrudan AAVE token sahiplerine devredilmesini öngörüyor. Mevcut durumda bu varlıklar Aave Labs ve BGD Labs gibi paydaşlar tarafından yönetiliyor. Oylama süreci 23 Aralık tarihinde başlayacak ancak sürecin işleyiş şekli ekosistemde derin çatlaklar oluşturdu.

Teklifin orijinal yazarı ve eski Aave Labs CTO'su Ernesto Boado, oylamaya sunulan metnin kendi niyetini yansıtmadığını belirtti. Boado, kendisine haber verilmeden ve aceleyle yapılan bu hamleyi "güven kırıcı" ve "utanç verici" olarak nitelendirdi. Topluluk üyelerine oylamaya katılmama veya çekimser oy kullanma çağrısında bulunan Boado, sürecin meşruiyetini sorguladı.

DÜŞMANCA DEVRALMA SUÇLAMASI

Aave Chan Initiative (ACI) kurucusu Marc Zeller, yaşananları "düşmanca bir devralma girişimi" olarak tanımladı. Zeller, oylamanın Noel tatili dönemine denk getirilmesinin katılımı düşüreceğini ve kurumsal yatırımcıların koordinasyonunu zorlaştıracağını vurguladı. Deneyimli yönetişim uzmanı, sürecin uzlaşıdan uzak ve dayatma yoluyla yürütüldüğünü ifade etti.

Aave Labs cephesi ise eleştirileri reddederek yönetişim kurallarına harfiyen uyulduğunu savundu. Şirket sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda, beş günlük zorunlu tartışma süresinin tamamlandığı ve sürecin uzatılmasının kurallara aykırı olacağı belirtildi. Tartışmaların Aave markasına zarar verdiğini öne süren ekip, "DeFi 7/24 çalışır" diyerek zamanlama eleştirilerine yanıt verdi.

Yaşanan bu yönetim kaosu piyasalara da yansıdı. Verilere göre AAVE token fiyatı son 24 saat içinde yüzde 10 oranında değer kaybetti. CoW Swap entegrasyonu gelirleri ve hazine yönetimi konusundaki anlaşmazlıkların ardından gelen bu son olay, DAO yapısındaki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi.