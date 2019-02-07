Kral Kupasındaki El Clasico'dan Beraberlik Çıktı

İspanya futbol Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında Barcelona sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

MESSI 63'TE OYUNA GİRDİ

İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom'un golüyle beraberliği yakaladı. Sakatlığından dolayı El Clasico'da yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 63. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi. Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA