Köylü kadınların geçim kaynağı "Çini sanatı" oldu

Kütahya' nın Aslanapa ilçesi Bezirgan köyünde kadınlar evlerinde yaptıkları çini sanatını icra ederek aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Köyde yaşayan kadınların Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla öğrendikleri çini sanatını yaparak aile ekonomilerine katkı sağladığını belirten Sevgi Öz, "Boş zamanlarımızda çini sanatını öğrendik ve şu anda mesleğimiz haline geldi. Biz boş durmak yerine çini yapıyoruz. Çini deyince akla ilk gelen Kütahya'dır. Biz elimizden geldiğince çini sanatını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu sebeple hem ailemize destek oluyor hem de bir mesleğimiz var diyebiliyoruz" diye konuştu.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZ ÇİNİ SANATIDIR"

Köydeki orta yaş kadınların yaklaşık 5 yıldır çini ile uğraştığını belirten Öz, "Çini yapmak zaman ister. El emeği göz nuru olan çinilerimizi tüm dünyaya tanıtılmasını istiyoruz. Çinileri işlemek için bir şeylerden feda etmek gerekiyor. Köyümüze kurs açıldı ve orada eğitim aldık. Şu anda da evde çini yapmaya devam ediyorum. Çiniyi severek yapıyorum. Ablamla birlikte iki kardeş bir olup el emeği göz nuru olan çinilerimizi yapıyor ve fırına yolluyoruz. Bizim şu an geçim kaynağımız çini sanatıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA