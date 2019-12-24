: Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği

24.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:46

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği başvuruları başladı.

İSTİHDAM SAĞLAMAK AMAÇLANIYOR

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor.

ŞİMDİLİK PİLOT İL SEÇİLEN 4 İL DESTEKLENECEK

Uzman Eller Projesi'yle söz konusu sektörlerde girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde, pilot il seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'deki projelere hibe desteği sağlanacak.

BİRÇOK PROJE DESTEKLENECEK

Bu destek, kırsal alanda yaşayan ve yaşamayı taahhüt eden, ilgili okullardan mezun kişilerin uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri kapsayacak.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi, ipek böceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, midye ve kara salyangozu entansif üretim tesislerinin de aralarında olduğu birçok proje desteklenecek.

BAŞVURULAR 40 GÜN SÜRECEK

Projeden yararlanmak isteyenler ön başvurularınıhttps://uzmaneller.tarimorman.gov.tr web sitesi üzerinden yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek.

Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek.

Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

ARANAN ŞARTLAR

-Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksek okulları veya üniversite mezunu olmak

-Daha önce hibeden yararlanmamış olmak

-Başvuru tarihi itibari ile askerlik görevi veya cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak

-Sigortalı çalışıyor olmamak

-Vergi mükellefi olmamak

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