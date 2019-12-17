"Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak "Benim futbolseverlere kötü bir haberim var, Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin" dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, son yıllarda Türk futbolunda yaşananlar ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Sancaklı, "Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı. Holding patronu olmak için parayı yönetmeyi bilmek lazım" dedi.
Saffet Sancaklı şöyle devam etti:
"Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar, aldı başını gidiyor holdingler; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti. Bankalar Birliği 8 ay önce müdahale etti, 12 milyar lira borcu vardı kulüplerin, 7 milyarını iki yıl ödemesiz öteledi. Adam boğuluyor, kafasından çıkardın, 2-3 nefes aldı, şimdi aşağıda devam et. Devlet her seferinde müdahale edemez size.
"İŞİN GELDİĞİ NOKTA YİNE REZİLLİK"
İşin geldiği nokta yine rezillik. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın iflas ettik desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin. Artık rol yapmayı ve yalan atmayı bırakın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa kupalarında var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2. olduk. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon TL ödüyor, Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü."
Haber Videosu: "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı
-
kulüp yönetmek isteyen iş adamları kulüpleri satın alsın. . . ingiliz takımlarının hepsi satıldı dünyanın en kaliteli ligi oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
futbola vakit geçirmelik bir olay olarak bakın, ölüm kalım meselesi haline getirmeyin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
borcu olan klübe tranfer yasağı gelsin altyapından kendi yetiştirdiği oyuncular ile oynasın. biraz palazlanan da hemen milyon eurolar almasın. gelişip iyi ise yurt dışına gitsin oradan para kazansın. yurtdışına gidemeyecek kadar vasat ise burada daha az paraya oynasın. üç büyükler hem borç batağındalar hem sivassporun başarılı oyuncularına talipler. hal böyle olunca üç büyükler sırayla şampiyon sonra avrupa da averaj takımı olur. bırakın sivas şampiyon olsun başakşehir olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
futbolun allah belasını versin devlette ona ayırdığı parayı halkına vrsin haram zıkkım olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ulan nasıl adamsın sen ya karın senin yüzünden intihar etti oğlun senin yüzünden intihara kalkıştı hala konuşuyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
kim bilir hangi takımlıdır maçı seyretti yenildi sinirlenmiş gelmiş açıklama yapıyor fenerbahçeyi niye katıyorsun uefada oynamadıki bu seneCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
FENERBAHÇELİDİR KENDİSİ, HAKANLA BERABER OYNADIKTAN SONRA FENERE GİDİNCE ORDA ÜSTÜ KAPALI AÇIKLAR GİBİ OLMUŞTU.Yayından Kaldır
-
hah nihayet birisi gercekleri dile getirmiş. Ama ağzından salyalar akıtarak ana bacı küfür etmeye giden kitle bu durumdan memnun. Hani şu ucuk rakamlar verilen beş para etmez topçulardan kaç kişi kaç para yolunu buluyor ? Bne bu rezillikleri 20 yıl önce görüp futbolla arama mesafe koydum ve gayet de huzurluyum. Ne paramı ne vaktimi havada bulup tavada yiyenlere feda etmem.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Türkiye''de futbol yok ki zaten. anca holiganlık var. her maç dövüşlü kavgalı. Avrupalılar o kadar ilerlediler ki Türkiyeden bir takımın bırakın Şampiyonlar ligini kazanmayı Uefa kazanması bile imkansızlaştı. fark giderek açılıyor. 80 milyonluk nüfustan ne futbolcular çıkar. Türkiye''de futbol aşkı da var ama rantçılar bir futbol yayınını bile parayla satıyor. devlet oralı bile olmuyor.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
İş işten geçmiş. Kim takar futbol takımlarını. Bence kapatsınlar dükkanı. Kulüpleri bu hale getirenler sorgulanmayacak? Taraftar ölümüne kendini takımına adayacak. Geçti o zamanlar. Buyrun cenaze namazına.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır