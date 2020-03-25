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Koronavirüs, Valencia, Atalanta, Avrupa, Spor

Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu

Çin'de başlayarak özellikle tüm Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Valencia arasında oynanan maçıyla, koronavirüs salgını başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'ya yayıldı.

25.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:51
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu

Avrupa'da, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının çıkış noktası olarak İtalya'da Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor.

Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı.

BİR HAFTA SONRA VAKAYA RASTLANDI

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra Koronavirüs vakası olduğu tespit edilmişti.

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:

"Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk."

"BU MAÇ BİYOLOJİK BİR BOMBAYDI"

Bergamolu göğüs hastalıkları uzmanı Fabiano Di Marco, salgının İtalya'da yarattığı kaos için ilginç bir iddia ortaya attı.

Fabiano Di Marco, virüsün hızlı yayılma nedeni ile ilgili; "Virüsün Bergamo'da neden, İtalya'nın diğer yerlerine göre hızlı yayıldığına dair birçok teori duydum. Benim teorim, 19 Şubat günü oynanan San Siro'daki maç için Milano'ya seyahat eden 40 bin Bergamolu'nun buna sebep olduğudur. 40 bin insan, trenle ve otobüsle seyahat etti. Atalanta-Valencia maçı bir biyolojik bombaydı." dedi.

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu

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Haber Yorumları (1)
FBLİ: virüsün türkiyede yayılmasına da gs bjk maçı neden oldu değil mi?
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