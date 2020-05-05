Koronavirüsü yendi, pazarda tezgahını kurdu
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Koronavirüsü yendi, pazarda tezgahını kurdu

Koronavirüsü yendi, pazarda tezgahını kurdu
05.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:46

ANKARA'da pazarcılık yapan İmdat Kibar, koronavirüs hastalalığını yenip, yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar pazarda tezgah açtı.

ANKARA'da pazarcılık yapan İmdat Kibar, koronavirüs hastalalığını yenip, yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar pazarda tezgah açtı. Kibar, "Bizler eldiven maske takarak önlem alıyoruz; ama bu tür önlemleri almayan vatandaşlar var" dedi.

Haymana ilçesinde oturan İmdat Kibar, yaklaşık 1,5 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Kibar'ın yapılan testi pozitif çıktı. Kibar, 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Son testinin negatif çıkması üzerine taburcu edilen Kibar, 20 gün de evde kendisini karantinaya aldı. Tamamen sağlığına kavuşan Kibar, daha sonra uzun yıllar çalıştığı semt pazarlarına gerdi döndü. Keçiören ilçesindeki semt pazarında tezgahını kuran Kibar, hastalığa tekrar yakalanmamak için maske ve eldiven takıp, hijyen kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor.'ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'Virüs ile mücadelesini anlatan Kibar, "Önce öksürük ve ateş oluştu. Birkaç gün ağrılarımdan dolayı hastaneye gidemedim. Daha sonra gittiğimde koronavirüse yakalandığım tespit edildi. Hastanede ilaç tedavisi gördük. Yaklaşık 20 gün hastanede kaldım. Daha sonra evde 20 gün karantinada kaldım ve çok şükür sağlığıma kavuştum" ifadelerini kullandı. Kibar, sigara içen herkesin kesinlikle sigarayı bırakması gerektiğini belirtti.  

Kısıtlama sonrası pazarda yoğunluk olduğunu belirten Kibar, "Bizler eldiven maske takarak önlem alıyoruz; ama bu tür önlemleri almayan vatandaşlar var. Pazarlar çok risklidir, çünkü burada hijyen olmuyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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