Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, uzmanlık eğitimi alan hekimlerin koronavirüs mücadelesine dahil olması için yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.