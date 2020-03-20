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Koronavirüs, İtalya, Spor

Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı

İtalya Serie C ekibi Reggio Audace'de forma giyen Alessandro Favalli, "2 Mart günü çok kötü bir şekilde uyandım. Ateşim vardı, baş ağrım vardı ve gözlerim yanıyordu. Gece belirtiler vardı, titriyordum" dedi.

20.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:00
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı

İtalya Serie C ekiplerinden Reggio Audace'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve İtalya'da Covid-19 çıkan 2. futbolcu olan Alessandro Favalli, yaşadıklarını anlattı.

Belirtileri çok ciddi bir şekilde hissettiğini kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, "2 Mart günü çok kötü bir şekilde uyandım. Ateşim vardı, baş ağrım vardı ve gözlerim yanıyordu. Gece belirtiler vardı, titriyordum. Şüphelenmiştim çünkü Ocak ayında çoktan grip olmuştum. Ailemi aradım ve onlar da aynı belirtilere sahip olduklarını söylediler. Birkaç gün önce bir aile yemeğimiz vardı ve hepimizin kaptığını hissettim. Kendim için hiç korkmadım, hiç kötü hissetmedim. Akrabalarım için daha çok endişelendim. Benden daha yaşlı ve daha kötü durumdalardı, benden kötüydüler" ifadelerini kullandı.

"LİGLER DEVAM EDİNCE ŞAŞIRDIM"

İtalya'da tehdide rağmen liglerin devam etmesine tepki gösteren Favalli, "Profesyonel kulüplerin ve liglerin devam ettiğini gördüğüm için şaşırmış durumdaydım. Seyircisiz oynama kararı bile yanlıştı. Serie A'da bir oyuncunun testleri pozitif çıksaydı, liglerin hemen duracağını biliyordum" dedi. Serie A'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu, Juventus'un defansında görev alan Daniele Rugani oldu.

(Sporx)

Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı

Haberin Videosu:

Koronavirüse yakalanan Reggio Audace'de forma giyen Favalli, yaşadıklarını anlattı

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