Koronavirüse karşı 'immün plazma' tedavisi devrede
Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Türk Kızılayın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi gelecek hafta devreye alınacak.
04.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:31
Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, Türk Kızılayın yürütücülüğünde, küresel bir sağlık sorunu haline gelen koronavirüs tedavisinde kullanılacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi gelecek hafta devreye alınacak.
Kaynak: Dunya.com