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Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek

Emeklilere her bayram ödenen biner liralık ikramiyeler, koronavirüs riski nedeniyle bir ay öne çekilerek Mayıs yerine Nisan ayında ödenecek. Risk nedeniyle 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemeleri evlerinde yapılacak.

21.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:38

Koronavirüs nedeniyle alınan ekonomik tedbir paketi kapsamında emekliler içinde bir dizi önlem alındı. 21 maddelik pakette, en düşük emekli maaşının 1.500 TL'ye çıkarılması ve emeklilerin biner liralık bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceği belirtildi.

İSTEYENE ÖDEME EVDE YAPILACAK

Emeklilerin aylıklarını Nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu bankalarının koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BİR AY ÖNE ÇEKİLDİ

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için Mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini Nisan ayında vereceğiz" dedi.

YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüs riski nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek

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Emeklilerin bayram ikramiyeleri Mayıs yerine Nisan'da ödenecek

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