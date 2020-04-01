Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye koronavirüs salgını nedeniyle verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Destek ödemeleri doğum yılının son rakamına göre yapılacak ve 5 Nisan'a kadar sürecek. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar paralarını bugün alacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye yapılacak 1.000 liralık yardım ödemeleri bugün itibarıyla hesaplarda olacak. Ödemeler doğum yılının son rakamına göre yatırılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1.000'er liralık yardımları bugün alacak. KİM NE ZAMAN ALACAK? Doğum yılının son rakamı; - 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, - 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, - 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, - 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, - 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da paralarını alacak. KAMU BANKALARI PTT KART'TAN KOMİSYON ALMAYACAK PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.