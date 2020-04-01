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Koronavirüs, PTT, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı

İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye koronavirüs salgını nedeniyle verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Destek ödemeleri doğum yılının son rakamına göre yapılacak ve 5 Nisan'a kadar sürecek. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar paralarını bugün alacak.

01.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:55
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye yapılacak 1.000 liralık yardım ödemeleri bugün itibarıyla hesaplarda olacak. Ödemeler doğum yılının son rakamına göre yatırılacak. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1.000'er liralık yardımları bugün alacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Doğum yılının son rakamı;

- 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

- 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da,

- 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da,

- 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da,

- 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da paralarını alacak.

KAMU BANKALARI PTT KART'TAN KOMİSYON ALMAYACAK

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı

Haberin Videosu:

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı

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