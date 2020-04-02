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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Koronavirüs, Habertürk, Ekonomi, Güncel

Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek

Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre salgının yayılmasını önlemek için dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

02.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu çalışma şehir içi dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan sayaç okuyacak personeli de koruyacak. Yüzlerce görevli personelin, abonelerle teması tümüyle kesilecek.

AYLIK DÜZENLİ FATURA OKUNMAYACAK

Buna göre, Batı'da örnekleri görüldüğü gibi doğal gaz ve elektrik şehir içi dağıtım şirketi personeli, aylık düzenli fatura okumayacak. Bunun yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Anılan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

Sektör kaynakları, hazırlıkları sürdürülen yeni uygulamayı şöyle anlattı:

"Diyelim ki bir abonenin Nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki Nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili olarak bilgilendirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalar, elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak."

SALGIN SONRASI GERÇEK TÜKETİMLER ÖLÇÜLECEK

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak. Sektör kaynakları, EPDK'nın bu konuda bir karar almasının beklendiğini belirterek, "Bu kararla birlikte uygulama başlayacak. Hızla uygulamaya geçilecek" dedi.

Enerji yönetimi, fatura desteğiyle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Gaz ve elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapılıyor. Fatura tahsilat oranları anlık olarak izleniyor. Tahsilatta gündeme gelebilecek bir sorun, bu alana destek amaçlı hamleyi de tetikleyecek.

Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek

Haberin Videosu:

Virüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor

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