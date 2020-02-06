Koronavirüs - Çinli otomotiv şirketi Geely 'virüs geçirmeyen' araba üretecek

06.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:40

Volvo'nun da sahibi olan Çinli otomotiv şirketi Geely, sürücü ve yolcuları virüslere karşı koruyacak bir otomobil geliştireceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasında "Geely Auto, koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyecek ve virüsleri filtreleyecek, sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için 370 milyon yuan (yaklaşık 53 milyon dolar kaynak aktardı" denildi.

Açıklamada, "Geely Auto'nun Avrupa, ABD ve Çin'deki araştırma-geliştirme ve tasarım ekipleri birlikte çalışarak, anti-bakteriyel ve anti-viral özellikleri olan, havalandırma sistemleriyle düğmeler ve kollar gibi sık dokunulan yüzeylerde kullanılabilecek, çevresel açıdan sürdürülebilir malzemeler geliştirecek" ifadesine yer verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su An Conghui, "Salgının önlenmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla uzun süreli bir çaba gerektiriyor. İnsanlar en yaygın ulaşım aracı olan arabalarında çok zaman geçiriyor. Arabalar ikinci evleri gibi" dedi.

Tesla araçlarının 'Biyolojik Silah Savunma Modu'

Geely'nin virüs geçirmeyen araba projesi sosyal medyada otomobil uzmanları ve kullanıcıları tarafından Tesla'nın Model X ve Model S araçlarındaki "Biyolojik Silah Savunma Modu'na" benzetildi.

Tesla, bu modellerinde lüks arabaların filtrelerinden "100 kat daha etkili" dediği HEPA (Yüksek Verimli Parçacık Yakalama) filtreleri kullanıyor. Şirket bu filtrelerin bakteri, virüs, polen ve mantar sporlarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırdığını, fitrenin 0,3 mikrometreye kadar küçük parçacıkları yakaladığını söylüyor.

Şirket 2016'da bir Model X aracını, içi hava kirletici parçacıklarla dolu dev bir şeffaf çadıra yerleştirerek test etmişti.

Biyolojik Silah Savunma Modu'nun, aktive edildikten sonra birkaç dakika içinde aracın havasını tamamen temizlediği hatta sistemin arabanın dışındaki havayı da temizlemeye başladığını açıklamıştı.

Ancak deneyden sonra bazı uzmanlar, virüslerin 0,3 mikrometreden küçük parçacıklara sahip olabileceğine dikkat çekmişlerdi.

California Üniversitesi'nden biyolojik savunma uzmanı Michael J. Buchmeier, "Şarbon ve vebadan endişe ediyorsanız iyi bir filtre sistemi sizi muhtemelen koruyacaktır. Ama 0,3 mikrometre, bakterileri engeller virüsleri engelleyemez. Tüm biyo-terörist maddelerin bakteri olduğuna inanıyorsanız, sınırlı ölçüde korunursunuz" diyor.