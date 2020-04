Korona virüs Sivas köftesini de vurdu Sivas kent genelinde her gün yaklaşık 10 ton tüketilen Sivas köftesine talep yüzde 80 oranda azaldı.

Sivas kent genelinde her gün yaklaşık 10 ton tüketilen Sivas köftesine talep yüzde 80 oranda azaldı. Birçok iş yeri korona virüs nedeniyle kepenk kapatırken, açık olan az sayıda işletme de siparişleri evlere teslim ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Sivas köftesini de vurdu. Her gün binlerce kişinin yemek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu köfteciler, korona virüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler de az sayıdaki siparişleri evlere ve iş yerlerine teslim ediyor. Kentte köfteye olan talep ise yüzde 80 oranda azaldı.

"Korona bizi de etkiledi"

İşlerinin yüzde 80 oranında düştüğünü kaydeden kentteki restoran işletmecisi Mesut Şahin, dışarıdan gelen siparişleri kurye ile karşıladıklarını belirterek, "Sivas köftesinin özelliği katkısız olması. Sivas köftesinin içinde baharat, ekmek olmadığı için güzel ve daha çok satılan köfte. Türkiye üzerinde en çok satılan köftelerden bir tanesi. Köftenin içerisinde sadece et var. Hayvanın bazı bölgelerinden olan et var, bir de kaya tuzu var. Sivas köftesini sadece et ve tuzdan yapıyoruz. Yapılış biçimi diğer köftelere göre farklı. O yüzden güzel bir köfte oluyor. Korona virüsten dolayı sadece paket servis yapıyoruz. Sivas'ta 4 şubemiz var ve 4 şubeyi 2'ye düşürdük. Sadece telefonlara yönlendirdik. Bütün Sivas'a paket servisi yapmamıza rağmen satışlar yüzde 80 düşmüş durumda. Virüsten önce aylık ortalama 4 buçuk, 5 ton köfte tüketiliyordu. Şuan bizi yüzde 80 hatta yüzde 90 etkiledi. Benim iş yerimde günlük en az 100 kilo köfte gidiyordu, diğer çeşitler hariç. Şuan 25, 30 kilo civarında köfte satıyoruz günlük, bu da yüzde 80'e denk geliyordu" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA