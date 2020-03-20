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Türkiye, Ekonomi

Korona virüs salgını bal satışlarını artırdı

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, korona virüs salgınının bal satışlarını artırdığını belirterek, dernek üyeleri olarak arı ürünlerinin fiyatlarını artırmama kararı aldıklarını söyledi.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:55
Korona virüs salgını bal satışlarını artırdı

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, korona virüs salgınının bal satışlarını artırdığını belirterek, dernek üyeleri olarak arı ürünlerinin fiyatlarını artırmama kararı aldıklarını söyledi.

Yaptığı basın toplantısında küresel çapta endişe oluşturan yeni tip korona virüs salgınının etkisiyle vatandaşların arı ürünlerine talebinde yüzde 40 oranında artış yaşandığını söyleyen Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği Başkanı Cumhur Yıldız, dernek olarak aldıkları karar doğrultusunda fiyatlarda artış yerine kampanya başlattıklarını kaydetti. Türkiye'nin en büyük 14 arı ürünleri paketleyicisinin bir araya geldiği kuruluş olarak korona virüsle mücadeleye destek olmak üzere fiyatlarda artış yerine indirime gittiklerini dile getiren Yıldız, panik havasından faydalanmak isteyen fırsatçıların bazı ürünlerde aşırı fiyat artışı yaptıklarını hatırlattı. Yıldız, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak diğer ülkelere de yayılan ve ölümlere neden olan yeni tip korona virüsün hijyen ürünleri ile gıda ürünlerine olan taleplerde artışlar yaşanmasına neden olduğunu kaydetti. Bazı ürünlerde yaşanan astronomik artışların hem ahlaki hem de ticari değerlerle bağdaşmadığının altını çizen Yıldız, şunları söyledi:

"Yaşanan paniklerin de etkisiyle olsa gerek ki arı ürünlerine olan talepte yüzde 40 oranında bir artış yaşanmaktadır. Özellikle de sıvı bal ve polene olan ilgi çok daha fazla artış gösterdi. Her zaman olduğu gibi bizler devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu olağanüstü durumda bizler de elimizden geldiğince bu sürece destek olmak zorundayız. Bu nedenle dernek üyelerimizle yaptığımız toplantı sonucunda fiyat artışına gitmeme kararı aldık. Hatta isteyen üyelerimiz kampanya yaparak fiyat indirimine gidebilecek. Ülkemizde yıllık tüketim miktarı bellidir. Onun üzerine çıkacağını tahmin etmiyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, arı ürünleri tüm vatandaşlarımıza yetecek miktarda bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın fazladan alıp depolamasına gerek olmadığını düşünüyoruz."

Üretim tesislerinde korona virüse karşı tüm tedbirlerini aldıklarını kaydeden Yıldız, sevkiyatların aksamaması için gece gündüz çalıştıklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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