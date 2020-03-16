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İspanya, Malaga, Futbol, Spor

Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti

İspanya'nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

16.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:18
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti

İspanya'da etkisini arttırarak devam ettiren korona virüs nedeniyle futbol camiasından bir kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın Malaga şehri takımlarından Atletico Portada Alta'nın 21 yaşındaki antrenörü Francisco Garcia'nın virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

"SENSİZ NE YAPACAĞIZ FRANCİS?"

2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" açıklaması yapıldı.

KANSER TEDAVİSİ DE GÖRÜYORMUŞ

21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (2)
DOĞRUCU VATANDAŞ: 3 yaşındaki Corona''dan ölen kız çocuğu Lösemi hastasıydı. Bu kişi de kanser hastası. Yani kısaca ciddi kronik rahatsızlığı olanlar ve özellikle sigara içenler birinci derecede tehlikede. Çünkü corona ağır zatürreye dönüşüyor ve dayanamayanları götürüyor.
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BEYİN BEDAVA: başka bir hastalığı varmış işte yoksa o yaşta ölüm düşük ihtimal
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