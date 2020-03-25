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Mersin, Ekonomi

Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü

Koronavirüs domates üreticilerini de vurdu. Salgın nedeniyle yurt dışına gidemeyen domatesin yurt içinde de tüketimi azalınca 4 lira olan fiyat 1 liraya kadar düştü.

25.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:33
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü

Geçtiğimiz aylarda halde kilosu 4 lirayı gören domates koronavirüs salgınından etkilendi. Domates üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde domatesin hal fiyatı 1 liraya kadar düştü. Sektörün beklentisi virüsün biran önce ülkeden ve dünyadan defedilmesi.

"ERDEMLİLİ ÇİFTÇİLERİ DE ETKİLEDİ"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, koronavirüsten dolayı ihracatın durması, iç piyasadaki tüketimin azalması dolayısıyla domates fiyatının düştüğünü söyledi. Her şeyden önce beklentinin koronavirüsü ülkeden ve dünyadan defetmek olduğunu ifade eden Şahin, "Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten Erdemlili çiftçilerde etkilenmiştir. İlçemizde domates hasadımız yeni başladı. Hasat başladı ancak, koronavirüsten dolayı domatesimiz yurt dışına gidemiyor, iç piyasada da tüketim düştü. Dolayısıyla fiyatı 1 TL'ye kadar düşmüştür. İnşallah bu belayı ülkemizden ve dünyadan def ederiz" dedi.

"FİYATLAR 1 LİRA İLE 1,5 LİRA ARASINDA SEYRETMEKTEDİR"

Erdemli Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları derneği başkanı Bülent Dölek de dünyada salgın haline gelen koronavirüsten tarım sektörünün de etkilendiğini belirtti. Dölek, "Tarım sektörümüz etkilenmekle birlikte sebze ve meyve fiyatlarımız düşmüştür. Bundan 2 ay, 3 ay önce 3 lira ile 4 lira arasında seyreden domates fiyatları virüsün salgın haline gelmesiyle, hallerdeki alışverişin düşmesiyle fiyatlar 1 lira ile 1,5 lira arasında seyretmektedir" dedi.

Dölek, "Esnaflar ve çiftçiler olarak tek dileğimiz bu virüsün bir an önce Türkiye'mizden ve dünyamızdan temizlenmesi. Çiftçilerimizin eski günlerine, vatandaşlarımızın sağlıklı günlerine kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

ERDEMLİ'DE 325 BİN TON ÜRETİM YAPILIYOR

Açık ve örtü altı olmak üzere yaklaşık 50 bin dönüm arazide domates üretimi yapılan Erdemli'de yıllara göre ortalama 325 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü

Kaynak: İHA

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Yeni tip Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü

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