Korkmaz, Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Mehmet Nur Korkmaz, yeniden Kilis Demirciler ve Tamirciler Odası Başkanlığı'na seçildi.



Kilis Demirciler ve Tamirciler Odası Salonu'nda gerçekleştirilen seçime Divan Başkanlığı'na; KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Katip Üyeliğe Osman Eray ile Halil Gözüsürmelioğlu seçildi.



Yapılan konuşmalardan sonra seçime geçildi. Seçimlere Hüseyin Kurt ile Mehmet Nur Korkmaz aday oldu. Yapılan seçimlerde Mehmet Nur Korkmaz 265 Hüseyin Kurt ise 51 oy aldı



Mehmet Nur Korkmaz, Oda Başkanlığı'na seçilirken, yönetim kurulu; Uğur Günal, Burhan AltınbaşMehmet Ali Selli, Mustafa Arıçiçeceği, Halil Yırtıcı, Ali Fatih Kaplan'dan oluştu.



Denetim Kurulu Üyeliklerine; Mehmet Gümüşoğlu, Mehmet Bal ile İhsan Erendor seçildi. - KİLİS