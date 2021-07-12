Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü
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Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü

Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Körfez Belediyesi'nin köyler bölgesinde düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğine katılan sağlık çalışanları stres attı.

Körfez Belediyesi'nin köyler bölgesinde düzenlediği doğa yürüyüşü etkinliğine katılan sağlık çalışanları stres attı.

Körfez Belediyesi, sağlık çalışanlarını ve trekking tutkunlarını Körfez'in gizli güzellikleri ile buluşturmak için doğa yürüyüşü düzenledi. Doğa yürüyüşüne Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Bozhalil, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdürü Cenk Hilmi Kılıç, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı. Sevindikli Kültür Merkezi önünde buluşan topluluk önce kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında yürüyüş tarihi Taşköprü'den başladı ve 20 kilometrelik parkurda devam etti. Renkli görüntülerin de oluştuğu yürüyüş sonrasında davetlilere mancarlı pide ikramında bulunuldu. - KOCAELİ

Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü
Körfez'de sağlık çalışanlarının doğa yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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