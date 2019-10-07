Köprü ve otoyollardan sonra hızlı tren ve PTT ücretlerine de yüzde 20 zam yapıldı

07.10.2019 09:01

Köprü ve otoyollara dün yapılan yüzde 20 zammın ardından tren biletleri ve hızlı tren fiyatlarına da zam geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bağlı ve ilgili genel müdürlüklerinin sunduğu hizmetlere yüzde 20'şer oranında zam yapıldı. İlk açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Karayolları, 7 Ekim'den geçerli köprü ve otoyollara yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı geçişler başladı.

TREN BİLET ÜCRETLERİ YÜZDE 20 ARTTI

TCDD Taşımacılık da yüksek Hızlı ve "konvansiyonel" olarak adlandırılan geleneksel hızlı tren bilet fiyatlarını, yüzde 20 artırdı. Buna göre Ankara-İstanbul (Pendik'e kadar) hızlı tren bilet fiyatı (normal) 71 TL'den 85.50 TL'ye çıktı. Ankara-İstanbul (Halkalı ya da Bakırköy) de 96 TL'ye yükseldi. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hızlı tren bilet fiyatları da 31 TL'den 37.50 TL'ye yükseldi. İndirimli bilet (yüzde 15) fiyatı Ankara-Eskişehir 26.50 TL'den 32 TL'ye çıktı. Zamlı fiyatlar, bugünden geçerli olarak uygulamaya girdi.

PTT GÖNDERİ ÜCRETLERİNE DE ZAM

PTT de gönderi ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Normal ve diğer gönderi bedelleri, bugünden itibaren yüzde 20 arttı.

KÖPRÜ VE OTO YOLLARA DA ZAM GELMİŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü 7 Ekim'den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, kontrollü otoyol ve Boğaz köprülerinin hizmet ömürlerinin uzatılması amacıyla bakım onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesi için, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33,64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı belirtildi.

"ARTIRILMASI ZORUNLU HALE GELDİ"

Açıklamada, Boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler de göz önüne alınarak yol standartlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerinin asgari düzeyde artırılmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

YÜZDE 20 ZAM

Buna göre, yarından geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 fiyat düzenlemesi yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 3 lira, en uzak mesafe ücreti 30 lira, Boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 10,50 lira olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücret tarifesi ise aks aralığı 3,20 metreden küçük iki akslı araçlar için 10 lira, aks aralığı 3,20 metre ve 3,20 metreden büyük Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar için 13,50, 3 akslı her türlü araçlar için 29,50, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar için 58,75, 6 ve yukarı akslı araç için 78,25 ve motosikletler için de 4,25 olarak belirlendi."

Açıklamada ayrıca otoyollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilerin ise, uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde yol kullanıcılarının ve ilgililerin hizmetine sunulacağı belirtildi.