Köprü Geçişlerinde Bu Ayrıntıya Dikkat! 30 Bin TL Ceza Yedi

Aracının ruhsatında kamyonet, panelvan ve van ibaresi yer alan araçların 15 Temmuz Köprüsü'nden geçmesi yasak. Geçtiğimiz yıl kesilen çok sayıda cezanın gündeme gelmesiyle birlikte 31 Aralık 2018'e kadar olan cezalar silinmişti. Ancak onca uyarıya rağmen 1 Ocak itibariyle yasaklı araçla geçişini sürdürenlere ceza işlemi uygulanmaya devam ediyor. Habersiz bir şekilde geçiş yapanlar ise karşılarına çıkan on binlerce liralık ceza faturaları karşısında şoke oluyor. Raşit Türüdi isimli engelli vatandaş, bilgisi olmadığı için geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden her biri 849 TL olmak üzere onlarca ceza yedi. Kara kara aracına kesilen yaklaşık 30 bin TL'lik cezayı nasıl ödeyeceğini düşünen Türüdi yetkililerden yardım istiyor.

BAZI ARAÇLARIN GEÇİŞİ YASAKLANDI

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2016 yılında faaliyete alınmasının ardından FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bazı araçların geçişi yasaklandı. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi her iki köprüden de geçiş yapmayı sürdürünce on binlerce liraları bulan çok sayıda ceza gündeme geldi. Hükümet ise geçtiğimiz yıl Aralık ayında aldığı bir karar ile söz konusu cezalar için iade ve iptal düzenlemesini hayata geçirdi.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

Düzenleme kapsamında 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanların idari para cezaları iptal edilerek, verilmiş olan cezaların da tebliğinden vazgeçildi. Tahsil edilen idari para cezaların ise iadesine karar verildi.

29 MART'TA İADELER TAMAMLANDI

Takvimin açıklanmasıyla ile birlikte çok sayıda mağdur araç sahibi en yakın vergi dairesinden temin edilecek başvuru dilekçesi ile 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurularını yaparak cezalarını sildirdi. Ödeme yapanların paralarının iadesi ise 29 Mart 2019 tarihine kadar tamamlandı.

FSM'DEN GEÇİŞ HAKKI TANINDI

Yaşanan gelişmeler üzerine Karayolları Genel Müdürlüğünün talebine üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından yapılan bir düzenleme ile ocak ayında kamyon, otobüs, çekici tipi araçlar hariç kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi 2. sınıf araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden (FSM) geçiş hakkı tanındı.

YASAKLI ARACA GEÇİŞ BAŞINA 849 TL CEZA

Ancak yapılan düzenlemeler ve uyarılardan haberi olmadan geçiş yasağı olmasına rağmen aracı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmaya devam edenlere yüklü miktarlarda ceza işlemi uygulanmaya devam ediyor.

30 BİN TL CEZA ÇIKTI

2019 yılında sadece Ocak ayında yaptığı geçişlerden ötürü eline 40 bin TL'lik ceza tebligatı ulaşan Can Sunay'ın ardından bir mağdur daha ortaya çıktı. İstanbul'da yaşayan engelli Raşit Türüdi kendisine kesilen yaklaşık 30 bin TL'lik cezayı görünce hayatının şokunu yaşadı.

01.01.2019 SONRASINA DİKKAT!

Aracının ruhsatında hususi kamyonet geçtiğini fakat 1. sınıf geçtiğinden 1.sınıf HGS etiketi kullandığını belirten Türüdi, bu sebepten ötürü de sürekli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kullandığını dile getirerek şöyle konuştu;

''Şubat ayında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ihlal sorgulama kısmına girdiğimde 01.01.2019 tarihinden sonraki tüm geçişlerime her geçiş için 849 TL ceza kesildiğini gördüm. Bunun üzerine Karayollarını aradığımda bana aracın ruhsatta kamyonet geçtiğini bu sebepten ötürü de caza yazıldığı söylendi.''

'HİÇBİR UYARI YAPILMADI'

Tarafına hiçbir uyarı yapılmadığını, köprü giriş ve çıkışlarında da bir kaç durdurulmasına rağmen trafik polislerinin de kendisine bu yönde bir uyarısı olmadığını kaydeden Türüdi, konuyu yargıya taşımak için Anadolu Adliyesi'ne dilekçesini sunduğunu fakat orada da kendisinden bu geçişlerin ceza makbuzlarının istendiğini belirterek, ''Elimde her hangi bir yasal makbuz yok. Sadece HGS sitesinden aldığım çıktı var. Ancak bunu da kabul etmiyorlar. Yasal bir makbuz olmadığından itiraz süresi de geçmiş durumda. Bu cezayı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum o yüzden yetkililerden yardım istiyorum'' dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GEÇİŞ HAKKI OLAN ARAÇLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olan araç sınıfları; Tüm 1. sınıf araçlar (Aks aralığı 3.20 metre altında olan binek araçlar otomobil, cip vb.), turizm, personel, okul gibi tüm servis araçları, toplu taşıma araçları (İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., taksi dolmuş)" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiş hakkı olmayan araç sınıfları;"Kamyonet, minibüs, panelvan, van tipi araçlar kamyon, otobüs, çekici tipi 2., 3., 4. ve 5. sınıf araçlar. (Yeni Şafak)