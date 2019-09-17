Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı

17.09.2019 16:27

Türkiye'de 2 bin 800 çalışanı bulunan giyim devi H&M ile Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Koop-İş Sendikası 4 Ekim'de greve çıkma kararı aldı.

Taraflar toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde; 24.04.2019, 10.05.2019, 24.05.2019 ve 19.06.2019 tarihlerinde İstanbul'da dört ayrı toplantı yaptı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yasada belirlenen 60 günlük süre içerisinde anlaşamayınca resmi arabulucu safhasına geçildi ve arabulucu gözetiminde 10.07.2019 tarihinde bir toplantı daha gerçekleştirildi. Bu toplantıda da anlaşma sağlanamadı ve 25.07.2019 tarihinde resmi arabulucu aşaması sona erdi.

08 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 60 günlük grev aşamasına geçildi. Sendika 04 Ekim 2019 tarihine kadar H&M iş yerlerinde grev kararlarını asacak ve yine en geç bu tarihte greve başlayacak.

Koop-İş Sendikası konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"KOOP-İŞ SENDİKASI ÜYELERİNİN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAKTIR"

"H&M yönetimi, ülkemiz çalışma yasaları ile işçi hak ve özgürlüklerinin bir kısmını hiçe saymaktadır. Koop-İş Sendikası, yalnızca H&M mağazalarında temsil ettiği üyelerinden değil, 66 bin üyesinden, bir milyonu aşkın üyesiyle TÜRK-İŞ'ten ve parçası olmaktan onur duyduğu Türk işçi hareketinden aldığı güçle, bu uzlaşmaz tavra karşı temsil ettiği üyelerinin hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunacaktır.

"BUNDAN SONRASI H&M'İN SORUNUDUR"

Koop-İş Sendikası, alacağı grev kararını 20-21 Eylül 2019 tarihlerinde H&M'in tüm işyerlerinde kitlesel basın açıklamalarıyla ilan edecek, 4 Ekim 2019 tarihinde de, H&M işyerlerinde greve başlayacaktır. Bundan sonrası, uluslararası mağazalar zinciri olan H&M'in sorunudur. İşçi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, sosyal diyalog yollarını tıkayan ve ülkemiz çalışma yasalarına aykırı uygulamalar yapan H&M, ne yazık ki bu tavrından dolayı marka değerinden çok şeyler kaybedecektir.

"SONUNDA KAZANAN TÜM H&M ÇALIŞANLARI OLACAKTIR"

Koop-İş Sendikası, Türk işçi hareketinin bir bütün olarak vereceği büyük destekle bu uzlaşmaz ve anlamsız yaklaşıma karşı tavrını tüketimden gelen gücünü de kullanarak ortaya koyacaktır. Mücadelemiz haklıdır, meşrudur… Üyelerimizin insan onuruna yaraşır bir yaşam mücadelesi içindir. Sendikamız bu mücadeleden asla vazgeçmeyecek, sonunda kazanan tüm H&M çalışanları olacaktır.