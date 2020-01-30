Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti
İttifak Holding Konyaspor, Zenit'in Slovak oyuncusu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Rusya'nın Zenit Kulübü'nün Slovak futbolcusu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.
Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.
Haber Videosu: Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti
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fener istemiş aykut kocaman transfer etmiş zaaaaaa aykut hoca kendini fenerde sanıyo hala zaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sıkıntı yok zaten oraya göndericekler zaten sonradan dümen yapmasınlar yalandan yereCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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koçali şimdi çıkıp patlar terime neden ceza vermiyorsunuz diyeCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır