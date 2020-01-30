: Konyaspor, Zenit'ten Robert Mak'ı transfer etti

30.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:01

Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Rusya'nın Zenit Kulübü'nün Slovak futbolcusu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı.

Her iki kanatta da oynayabilen 29 yaşındaki Robert Mak, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA

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