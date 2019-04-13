Konyaspor Sahasında Sivasspor İle 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Ligde 28. hafta maçında Atiker Konyaspor evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Ligde 28. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un golünü 39. dakikada Diabate atarken, ev sahibi Atiker Konyaspor'un golünü ise 22. dakikada Ömer Ali kaydetti.
Bu sonucun ardından Atiker Konyaspor puanını 36'ya, Demir Grup Sivasspor da puanını 35'e yükseltti.
Kaynak: İHA
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