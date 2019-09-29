Konyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

29.09.2019 16:22

Süper Lig'de 6. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde ağırladı. Ev sahibi ekip son dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti. Konyaspor'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada Milosevic ve 90+8. dakikada penaltıdan Jevtovic'ten geldi. Kayserispor'un tek golünü 9. dakikada Shengelia kendi kalesine attı.

KAYSERİSPOR 9 KİŞİ KALDI

İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Mensah ve Pedro Henrique 90+11. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu sonucun ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 9'a yükseltirken, henüz galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.