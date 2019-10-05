Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü 45. dakikada Veysel Sarı atarken, konuk ekip Konyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ömer Ali Şahiner, 44. dakikada penaltıdan Jevtovic, 45. ve 63. dakikada penaltıdan Farouk Miya kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 12'ye yükseltip zirve yarışını sürdürürken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı.