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Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasretini bu maçta da dindiremedi.

08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:34
Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, 'i sahasında konuk etti. 'ın yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karşılaşmada net fırsatlardan yararlanamayan Konyaspor'un forvet oyuncusu Riad Bajic, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.

KONYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAK

Konyaspor 14 puana yükselirken, Gaziantep ise haftayı 17 puanda tamamladı. Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.


Haber Videosu

: Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
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