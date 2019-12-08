Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı ve galibiyet hasretini bu maçta da dindiremedi.
Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, Gaziantep'i sahasında konuk etti. Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadele başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karşılaşmada net fırsatlardan yararlanamayan Konyaspor'un forvet oyuncusu Riad Bajic, oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklandı.
KONYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE OYNAYACAK
Konyaspor 14 puana yükselirken, Gaziantep ise haftayı 17 puanda tamamladı. Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Haber Videosu: Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
-
Konya kümeyeCevap Yaz Yayından Kaldır