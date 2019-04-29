Konyaspor-Galatasaray Maçının VAR'ı Cüneyt Çakır
Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde düdük çalan, dün akşamki Beşiktaş-MKE Ankragücü maçında da VAR olan Cüneyt Çakır, bu akşam da Atiker Konyaspor'un sahasında Galatasaray ile oynayacağı müsabakanın da Video Yardımcı Hakem'i oldu.
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta Ali Saygın Önel ve Erdem Bayık da yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Bu zorlu mücadelenin VAR'ı ise 27 Nisan Cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yöneten, dün akşamki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesine de Video Yardımcı Hakem olarak atanan Cüneyt Çakır oldu. Alper Ulusoy'un da AVAR olarak eşlik edeceği Çakır, böylece ligin 30. haftasını üç büyüklerin maçlarının hepsinde görev almış olarak tamamlayacak.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (19)
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BURAK OLSADA OLMASADA GALATASARAY BEŞİKTAŞ BERABERE KALACAK , BASAKSEHİR PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDECEK , BİRİ BİRİNCİ DİĞERİ İKİNCİ OLACAK . ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TARAFTARI OLMAYAN KULUBU ALIRLARMI HİÇ DÜSÜNSENİZECevap Yaz Yayından Kaldır
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Geçmiş olsun camiamıza sonuç belli, özeti izleriz artıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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gs liler çok aglıyor doğaldır babaları ensesınde anladınız takım adı yazmama gerek yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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KİMSE SAÇMALAMASIN CİNLİ CÜNO CİNCONUN ALT YAPI HAKEMİDİR,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Artik milet takimlarin kadrolarina degil macin hakemine bakiyor...haklidirlarda macin sonucunu hakemler tayin ediyor bu ülkede...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır