Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti
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Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti

15.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:43
Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altınordu'yu konuk edecek olan Konyaspor, dün yaptığı iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altınordu'yu konuk edecek olan Konyaspor, dün yaptığı iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde core ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular, topla oyunun ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı. - KONYA

Konyaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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