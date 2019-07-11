Konoplyanka'nın menajeri Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi

Uzun bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle ilgili Almanlardan müthiş bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan SPORT1 adlı televizyon kanalının okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Fali Ramadani menajeri İstanbul'a geldi.

KOLAROV TRANSFERİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Haberde Ramadani'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la hem Konoplyanka transferi hakkındaki son detaylar hem de Sarı Lacivertliler'in gündemindeki bir başka futbolcu olan Aleksandar Kolarov hakkında konuşacağı ifade edildi. Schalke'nin teknik direktörü David Wagner de Konoplyanka hakkında yaptığı son açıklamada yıldız ismin kendisine kulüp aradığını söylemişti. (Fanatik)