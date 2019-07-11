Konoplyanka'nın menajeri Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
Alman basını, Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın menajeri Fali Ramadani'nin Ali Koç'la görüşmek için İstanbul'a geldiğini duyurdu.
Uzun bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka'nın transferiyle ilgili Almanlardan müthiş bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan SPORT1 adlı televizyon kanalının okuyucularıyla paylaştığı son dakika haberine göre 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Fali Ramadani menajeri İstanbul'a geldi.
KOLAROV TRANSFERİ DE GÖRÜŞÜLECEK
Haberde Ramadani'nin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la hem Konoplyanka transferi hakkındaki son detaylar hem de Sarı Lacivertliler'in gündemindeki bir başka futbolcu olan Aleksandar Kolarov hakkında konuşacağı ifade edildi. Schalke'nin teknik direktörü David Wagner de Konoplyanka hakkında yaptığı son açıklamada yıldız ismin kendisine kulüp aradığını söylemişti. (Fanatik)
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DİLENCİLER İYİ TRANSFER YAPTILARCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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aynen keko2 1 Yayından Kaldır
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Kk, yıldız mı orasını bilmiyorum ama futbolla zerre alakan olmadığı belli.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Adam futboldan anlamaz diyorduk adam futbol ordinaryusu ciktiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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FB PETETE BİRİNCİLİGİNDE BAŞARILAR DİLERİZ İYİ BİR FB Lİ3 10 Yayından Kaldır
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BU YILDIZ KİM NİYE BU ZAMANA KADAR İSMİNİ DUYMADIKCevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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Çünkü her gittiği takımda yedekti.2 6 Yayından Kaldır
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fb şampıyonluğun en büyük adayıdır en iyi tıransferleri onlar yaptı nihatoviç azizsonCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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He tabi. Mümkün.olası.ama rüyanızda...1 2 Yayından Kaldır
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