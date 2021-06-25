Kongre üyelerinin tepkisi üzerine Burak Kızılhan açıklama yaptı
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Kongre üyelerinin tepkisi üzerine Burak Kızılhan açıklama yaptı

Kongre üyelerinin tepkisi üzerine Burak Kızılhan açıklama yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kongre üyelerinin sahne platformunun konumu ve kongrenin seyredildiği nokta üzerine gelen tepkilere cevap verdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kongre üyelerinin sahne platformunun konumu ve kongrenin seyredildiği nokta üzerine gelen tepkilere cevap verdi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'da kongre üyeleri konuşmaların yapıldığı platformun konumuna ve kendilerinin kongre sürecini takip edildiği noktaya tepki göstermesi üzerine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan bir açıklama yaptı. 3 yıl önceki seçimlerde çimlerin çok ciddi zarar aldığını belirten Kızılhan, "Platformu buraya çimler az etkilensin diye koyduk. Fenerium A, B ve C blokları kapalıydı brandayla çok güneş olduğu için. Açmak durumunda kaldık. Sizleri oturttuktan sonra da yan bloklara sizleri kaydırtmak istemedik. Arkamda bulunan Maraton Tribünü kör nokta olduğu ve 3 Temmuz tünelinde olduğu için onları kapattık. Daha yakın olmak için böyle bir düzen yaptık. TV platformunu en uzağa gönderdik ki sizlere daha yakın olalım. Korona ciddi şekilde azaldı ama 1 Temmuz'a kadar normalleşme süreci devam ediyor. Koltuklarımızı 1 dolu 1 boş koymak durumundayız. Sizlerin sağlığı her şeyden önemli olduğu için 28 bin hazirunun gelebilecek kapasiteye göre düzenledik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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