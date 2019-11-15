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Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi

Sektör temsilcileri ve vatandaşın tepkisine neden olan konaklama vergisinde değişikliğe gidildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle teklifin ilk halindeki düzenlemeye dönüldü. Vergi oranı, teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2'ye çekildi.

15.11.2019 07:57 | Son Güncelleme: 15.11.2019 08:00
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde, önergesiyle değişiklik yapıldı. Teklifin ilk halinde konaklama vergisi yüzde 2 olarak belirlendi.

Bu düzenleme 'nda değiştirilerek, konaklama vergisinin 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinde kişi başına gecelik 18 TL, 4 yıldızlı otel ve tatil köylerinde 12 TL, 3 yıldızlı otel ve belediye belgeli konaklama tesislerinde 9 TL, 2 ve 1 yıldızlı otel, pansiyon, model, apart otel ve kampinglerde 6 TL, butik otel ve özel konaklama tesislerinde 18 TL, diğerlerinde de 6 TL olarak uygulanması öngörülmüştü.

İLK HALİNE DÖNÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle teklifin ilk halindeki düzenlemeye dönüldü. Vergi oranı, teklifin ilk halindeki gibi yüzde 2'ye çekildi. Cumhurbaşkanı bu oranı 1 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye; konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.


Haber Videosu: Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi
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