Kocaoğlu Açıklamıştı, 35 Bin Aileye 700 Ton Patates ve Soğan Dağıtılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aile için üretici kooperatiflerinden satın aldığı 700 ton patates ve soğanın dağıtımına başladı. 10'ar kilogramlık paketler halinde dağıtılacak ürünler için 30 ilçede 90 araç ve 220 personel görev yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 35 bin aileye 10'ar kilogramlık paketler halinde patates ve soğan dağıtımına başladı. Aracısız, doğrudan "üreticiden" alınan toplam 700 ton ürünün 30 ilçede 90 araç ve 220 personelle dağıtılacağı bildirildi. 350 ton patatesi Ödemiş'teki Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden satın alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 ton soğan alımını ise Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Soğan Üreticileri Birliğinden temin etti. Dağıtımla dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesine katkı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "İzmir'de dar gelirli 35 bin aileye kooperatifler aracılığıyla 10'ar kilogram patates ve soğan dağıtacağız. Vatandaş tanzim satışa gitmeyecek. Ürünler evine gelecek. Üstelik para ödemeyecek. Aramızda o kadar fark olsun artık" mesajını paylaşmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA